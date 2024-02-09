Kulu'da elektrikli bisiklet kazalarında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesindeki bisiklet kazalarında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesindeki bisiklet kazalarında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.T. idaresindeki 06 AJ 919 plakalı otomobil, Camikebir Mahallesi'nde N.D'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Elif K'nin kullandığı elektrikli bisiklet Yeni Mahalle Ahmet Baran Caddesinde devrildi.
Kazalarda yaralanan 2 kişi, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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