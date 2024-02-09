Yalıhüyük'te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
Yalıhüyük'te bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Yalıhüyük'te bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
KOMEK Toplantı Salonu'ndaki programda, Seydişehir İlçe Narkotik Daire Şube Müdürlüğü personelleri, bağımlılık konusunda eğitim verdi.
Yapılan sunumların ardından çözüm önerileri hakkında görüş alışverişi yapıldı.
Toplantıya, İlçe Kaymakamı Muhammed Sağır, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve kurum temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.