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        Konya'da çardakta horoz dövüştüren 9 kişi suçüstü yakalandı

        Konya'da çardakta horoz dövüşü yaptırırken yakalanan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:29
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        Konya'da çardakta horoz dövüştüren 9 kişi suçüstü yakalandı
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        Konya'da çardakta horoz dövüşü yaptırırken yakalanan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'ndeki çardakta horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı.

        Adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim görevlilerince dövüştürülen 7 horoz hayvan hastanesine götürüldü.

        Yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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