Konya'da çardakta horoz dövüştüren 9 kişi suçüstü yakalandı
Konya'da çardakta horoz dövüşü yaptırırken yakalanan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Konya'da çardakta horoz dövüşü yaptırırken yakalanan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'ndeki çardakta horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı.
Adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 9 kişiyi suçüstü yakaladı.
Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim görevlilerince dövüştürülen 7 horoz hayvan hastanesine götürüldü.
Yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.
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