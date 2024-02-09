Konyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Konyasporlu futbolcular, 3 grup halindeki pas çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı.
Öte yandan yeni transfer Anderson Niangbo, takım ile ilk antrenmanına çıktı.
Yeşil beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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