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        Konya'da iki tır çarpıştı, 1 kişi öldü

        Konya'da iki tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:00
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        Konya'da iki tır çarpıştı, 1 kişi öldü
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        Konya'da iki tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Nihat Gülcan idaresindeki 42 JJ 568 plakalı tır, Konya-Karapınar kara yolunun 51. kilometresinde, aynı yönde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki 42 EJJ 10 plakalı tırla çarpıştı.

        Yaralanan sürücü Gülcan, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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