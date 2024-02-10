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        Konya'da asansörün düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

        Konya'da iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:47
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        Konya'da asansörün düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
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        Konya'da iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bir iş yerindeki yük asansörünün 3 Şubat'ta düşmesi sonucu yaralananlardan Abdullah Sarıkaya, tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada, Muhammet Talha A. ve Musa B. de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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