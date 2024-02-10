Konya'da asansörün düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada, Muhammet Talha A. ve Musa B. de yaralanmıştı.

Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bir iş yerindeki yük asansörünün 3 Şubat'ta düşmesi sonucu yaralananlardan Abdullah Sarıkaya, tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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