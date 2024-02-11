Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Eryaman Stadı'nın zeminin bakım çalışmalarının sürdüğünü, sahalarında Galatasaray'a karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Aytekin, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve 1-0 kaybettikleri TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, yeni oyuncuların da şans bulduğu bir maç oynadıklarını dile getirdi.

İyi mücadele ettiklerini vurgulayan Aytekin, "Son dakikalarda tartışmalı bir pozisyon var. Oyuncularımızın hepsi net bir şekilde topun rakip oyuncunun eline değdiğini söylüyor. Belki yayıncı kuruluş kameralarında o görüntü çok daha net görünmese de aslında net bir penaltı." diye konuştu.

Eryaman Stadı'nda zeminle ilgili bazı tartışmaların yaşandığına işaret eden Aytekin, şunları kaydetti:

"Şu an 9 günlük bir ara var ve çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Yani sahanın o günün çok ilerisinde olacağı kesin. Ankara'da şu an hava şartları aynı bugün Konya'daki gibi çok da iyi gidiyor. Bugün biz bu konuyu niye tartışıyoruz açıkçası anlamıyorum. Bu konunun bir yerlere çekilmesini istemiyoruz. O gün 20 bin seyircimizle kendi sahamızda Galatasaray'a karşı oynayacağız. Bunun çok manipüle edilmesini de istemiyorum."