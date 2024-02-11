Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
H.K. (41), Hacı Seyitali Mahallesi 153068 Sokak'taki evinin önünde aracından indiği sırada, aralarında alacak verecek yüzünden husumet olduğu iddia edilen S.Ö. tarafından silahla yaralandı.
Ayaklarından yaralanan H.K, babası M.K. tarafından özel araçla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.K, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Olay yerinden kaçan S.Ö. ise olayda kullandığı silahla ilçe merkezinde yakalandı.
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