Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

H.K. (41), Hacı Seyitali Mahallesi 153068 Sokak'taki evinin önünde aracından indiği sırada, aralarında alacak verecek yüzünden husumet olduğu iddia edilen S.Ö. tarafından silahla yaralandı.

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