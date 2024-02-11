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        Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:18 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:18
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        Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-0
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        STAT:Medaş Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy 

        KONYASPOR: Slowik - Ahmet Oğuz, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Soner (Dk. 86 Kahraman), N'Zonzi, Prip (Dk. 75  Moreno), Cicaldau (Dk. 75 Oğulcan), Ethemi (Dk. 62 Ndao), Cikalleshi (Dk. 62 Sambou)

        MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır - Kitsiou, Radakovic,  Mujakic (Dk. 81 Mert Çetin), Kazımcan, Kaan (Dk. 81 Chatzigiovanis), Tolga (Dk. 46 Flips), Morutan (Dk. 46 Saponara), Pedrinho, Cephas (Dk. 89 Bajic), Sowe

        GOL: Dk. 38 Prip (Konyaspor) 

        SARI KARTLAR Damjanovic, Soner, Moreno (Konyaspor) - Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Flips (Ankaragücü)

        Süper Lig'in 25'inci haftasında Konyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 

        8'nci dakikada Ankaragücü'nün atağında Sowe'nin şutunda top kaleci Slowik'te kaldı. 

        16'ncı dakikada sol köşeden kullanılan kornerde Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda top auta cıktı. 

        24'üncü dakikada Prip'in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı. 

        38'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Cikalleshi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Prip'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 

        84'üncü sol kanattan ceza sahasına giren Chatzigiovanis'in pasında Cephas, uzandığı topa vuramadı. Top auta çıktı. 

        90+4'üncü dakikada Ndao'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Moreno'nun şutunda top auta çıktı. 

        Konyaspor maçı 1-0 kazandı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Konya - İsmail AKKAYA

        2024-02-11 18:10:45

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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