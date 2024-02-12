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        Akşehir'de kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde polisi ekiplerinin düzenlediği kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:08
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        Akşehir'de kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde polisi ekiplerinin düzenlediği kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya'dan Akşehir'e kaçak alkol ve uyuşturucu madde getirildiği yönünde aldığı bir istihbarat üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, M.A.S'nin Antalya plakalı bir aracı kiraladığını tespit etti.

        M.A.S'nin kiraladığı aracı takibe alan narkotik ekipleri, M.A.S'nin kullandığı araç dışında, İstanbul plakalı bir başka araç ile hareket ettiğini ve şüphelilerin Antalya'dan Akşehir'e doğru geldiklerini belirledi.

        Polis ekipleri her iki aracı da Yeni Antalya yolu Engilli yol kavşağında durdurarak, araçlarda bulunan M.A.S, O.B, Ş.B. ve O.D. isimli dört şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen araçlar, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla detaylı olarak arandı.

        Araçlarda çeşitli markalarda kaçak 78 şişe viski, bir şişe rakı, bir şişe votka, bir viski yapım kiti, 4 anason ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ele geçirilen kaçak içkilerle, uyuşturucu maddelere el koyan narkotik ekipleri, şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yaptı.

        4 zanlı emniyetteki işlemleri sonrası Akşehir Adliyesine sevk etti.

        Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden O.B, Ş.B. O.D. denetimli serbestlik tedbiri ile serbest kalırken, M.A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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