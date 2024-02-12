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        Kulu'da kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:44 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:46
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        Kulu'da kömürlükte çıkan yangın söndürüldü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangın söndürüldü.

        Camikebir Mahallesinde 3 katlı apartmanın bitişiğine yabancı uyruklu Selame C. tarafından yapılan kaçak kömürlükte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

        Yangında, kömür ve odunlar yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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