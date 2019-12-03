Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig´in 14'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6´ya 2 pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Ertuğrul Taşkıran katılmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar



KONYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

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