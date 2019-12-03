Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

DHA

İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig´in 14'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6´ya 2 pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Ertuğrul Taşkıran katılmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar

KONYA

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi eserleri satmak isterken jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satmak isterken jandarma yakaladı
Jandarma ikna etti, 2 bin yıllık tarihi eserleri verdi
YEREL HABERLER Jandarma ikna etti, 2 bin yıllık tarihi eserleri ...
Büyükşehir’e Engelsiz Mekanlar Projesi ile “Erişebilirlik” ödülü
YEREL HABERLER Büyükşehir’e Engelsiz Mekanlar Projesi ile ...
Arkadaşını öldürüp, düğüne giden sanığa 25 yıl hapis
YEREL HABERLER Arkadaşını öldürüp, düğüne giden sanığa 25 yıl hapis
Konya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Konya'ya şehit ateşi düştü
Konyalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı
YEREL HABERLER Konyalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı
Beyşehir’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları
YEREL HABERLER Beyşehir’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Kalbine yenik düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kalbine yenik düşen polis memuru son yolculuğuna ...
Başkan Kılca’dan Konya Sakatlar Derneği’ne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kılca’dan Konya Sakatlar Derneği’ne ziyaret
Konya'da fen lisesinden her mezun öğrenciye bir fidan
YEREL HABERLER Konya'da fen lisesinden her mezun öğrenciye bir fidan
Konya'da otobüslere kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Konya'da otobüslere kış lastiği denetimi
Özel bireylerden duygu dolu video
YEREL HABERLER Özel bireylerden duygu dolu video
Başkan Kavuş: “Meram’da engelsiz şehir imar ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Meram’da engelsiz şehir imar ediyoruz”
Ereğli’de ‘Engelsiz barınaklar’ parklarda yerini aldı
YEREL HABERLER Ereğli’de ‘Engelsiz barınaklar’ parklarda yerini aldı
Eski Türk Yıldızları pilotu hakkında 15 yıl hapis cezası istendi
YEREL HABERLER Eski Türk Yıldızları pilotu hakkında 15 yıl hapis ...
Tedavi için hastaneye kaldırılan mahkum firar etti
YEREL HABERLER Tedavi için hastaneye kaldırılan mahkum firar etti
Şeb-i Arus’ta on binlerce Mevlana dostu Konya’da buluşacak
YEREL HABERLER Şeb-i Arus’ta on binlerce Mevlana dostu Konya’da ...
Konya’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Konya’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
Huğlu tüfeği, ABD’deki yarışmada kırdığı rekorla Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi
YEREL HABERLER Huğlu tüfeği, ABD’deki yarışmada kırdığı rekorla ...
Çöplükte pimi çekilmiş el bombası bulundu
YEREL HABERLER Çöplükte pimi çekilmiş el bombası bulundu
Konya’da uyuşturucu hap operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu hap operasyonu
Önce kombiyi söktüler sonra bekçiye bıçak çekip kaçtılar Konya'da site içerisindeki bir villadan kombi çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Önce kombiyi söktüler sonra bekçiye bıçak çekip ...
Otomobil, traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası: 1 yaralı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X