Define ararken jandarmaya yakalandılar

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Konya’nın Çumra ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çukurkavak Mahallesi Apabağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler M.Z. ve A.Z. isimli şahısları define aramak için kullandıkları 1 adet dedektör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığının kararıyla serbest bırakılırken kazı malzemelerine el konuldu.

KONYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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