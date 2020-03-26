Başkan Kılca’dan vatandaşa “evde kal” çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kılca’dan vatandaşa “evde kal” çağrısı

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni tip koronavirüsle (Covid19) mücadele çalışmaları kapsamında, telefonlara gönderdiği sesli mesajla vatandaşlara "Evde Kal; evde hayat var" çağrısı yaptı.

Başkan Kılca’dan vatandaşa “evde kal” çağrısı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni tip koronavirüsle (Covid19) mücadele çalışmaları kapsamında, telefonlara gönderdiği sesli mesajla vatandaşlara “Evde Kal; evde hayat var” çağrısı yaptı.
Türkiye’de Koronavirüs vakalarının görülmeye devam etmesiyle Sağlık Bakanlığından gelen uyarılar ve önlemler kapsamında harekete geçen Karatay Belediyesi, okulları, meydanları, park ve bahçeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki dezenfekte çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra İçişleri Bakanlığının genelgesiyle kapanan işyerlerinin denetimini de yapan Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açık işyerleri ve pazar yerlerindeki hijyen kontrollerini de sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Karatay zabıtadan sosyal mesafe bilgilendirmesi
Söz konusu çalışma ve tedbirlerinin yanı sıra Karatay Belediyesi Zabıta Ekipleri, Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki meydan, park ve bahçelerdeki banklarda oturan vatandaşları da “sosyal mesafe” konusunda uyarıp bilgilendiriyor. Zabıta ekiplerinin bu bilgilendirme ve uyarılarının yanında banklara yerleştirilen levhalarda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın “Koronavirüs tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca evlerimizde kalarak salgının yayılmasını büyük oranda engelleyebilirsiniz” mesajı da yer alıyor. Karatay Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının daha fazla yayılmaması için vatandaşlara yönelik olarak yürüttüğü çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca, bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler hakkında vatandaşlar; billboard, raket, dijital ekran, kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından bilgilendiriliyor.

Başkan Kılca’dan vatandaşlara “evde kal” çağrısı
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan sesli mesaj ile vatandaşlara mümkün olduğunca evde kalınması çağrısında bulundu.
Başkan Hasan Kılca mesajında, “Değerli Hemşehrim; insanlık olarak yaşadığımız bu zor süreçte Koronavirüs’e karşı hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Mümkün olduğunca evlerimizde kaldığımızda salgının büyük ölçüde önleneceğini unutmayalım. Evde hayat var. Sağlıklı günler diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği bir ek genelgeyle Karatay Belediyesi Meclisi’nin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları da ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi dayak yedi-YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi ...
Başkan Kavuş: “Virüs tehlikesine karşı biz her an ve her yerde teyakkuzdayız”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Virüs tehlikesine karşı biz her an ve ...
Konya'da LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Ereğli Belediyesi denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi denetimlerine devam ediyor
(Görüntülü) Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi dayak yedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi ...
Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi darbedildi
YEREL HABERLER Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi darbedildi
(Görüntülü) KONYA Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA Umreden dönenlerin karantinada ...
Hüyük’te koronavirüse karşı alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Hüyük’te koronavirüse karşı alınan önlemler üst ...
Selçuklu’da pazar yerleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Selçuklu’da pazar yerleri dezenfekte edildi
Hüyük Belediyesi’nin bahar dönemi çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Hüyük Belediyesi’nin bahar dönemi çalışmaları hız ...
Uyuşturucu satıcılığı yapan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılığı yapan şahıs gözaltına alındı
Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi ...
65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan engelli vatandaşlara temizlik kiti desteği
YEREL HABERLER 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan engelli ...
Kamyona çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyona çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
TIR'a çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
(Görüntülü) KONYA PROF. DR. ÇAPAR KORONAVİRÜS, HAMİLE KADINLARDA DÜŞÜĞE NEDEN OLABİLİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA PROF. DR. ÇAPAR KORONAVİRÜS, HAMİLE ...
(Görüntülü) KONYA PROF. DR. ÇAPAR KORONAVİRÜS, HAMİLE KADINLARDA DÜŞÜĞE NEDEN OLABİLİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA PROF. DR. ÇAPAR KORONAVİRÜS, HAMİLE ...
(Görüntülü) Büyükşehir Belediye Başkanı, canlı yayında çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Büyükşehir Belediye Başkanı, canlı ...
İttifak Holding Konyaspor'dan 'koronavirüs' açıklaması
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'dan 'koronavirüs' ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu
(Görüntülü) Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler, eski Konya'yı anlatacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler, ...
(Görüntülü) KONYA Doktor çift, çocuklarıyla sosyal mesafe sınırıyla görüşüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA Doktor çift, çocuklarıyla sosyal ...
Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler, eski Konya'yı anlatacak
YEREL HABERLER Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler, eski Konya'yı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X