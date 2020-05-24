Konya'da kiraz bahçelerini kar vurdu

Konya’nın Toros Dağları üzerine kurulu Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı kiraz üreticilerini tedirgin etti.

İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Karabük, Akdağ ve Mernek yaylalarında gece geç saatlerde başlayan kar yağışı kiraz bahçelerini beyaza bürüdü. İhracata yönelik kiraz üretiminin yapıldığı bölgede çiftçiler bayram sabahı karşılaştıkları karlı manzara ile şaşkınlık yaşadı. Türkiye’nin en geç kiraz hasadının yapıldığı ilçede 30 bin dekar alanda yaklaşık 20 bin ton kiraz üretimi yapılıyor. Üretilen kirazların yüzde 90’ı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

İlçede kiraz yetiştiriciliği yapan Mustafa Yiğit, soğuk hava ve kar yağışının daha çok yüksek kesimleri etkilediğini ifade ederek, “Bayram sabahı bahçeye geldim, her taraf bembeyaz kar olmuş. Bahçelerde biraz zarar var. Ne olacağını şu anda bilmiyorum. Kirazlar üşümüş de olabilir üşümemişte olabilir onu zaman gösterecek ama şu anda kuru ayaz çok. Üşürse çiftçi geriye gider, herkes zararda olur. Çiftçiler sigorta yaptırmadıysa zararı daha çok görebilir. Yaklaşık 2 parmak kalınlığında kar vardı şu anda eridi” dedi.

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