Protokol, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitliği ziyaret etti



Tolga YANIKMümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla protokol üyeleri, şehitliği ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Konya Valisi Vahdettin Özkan şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Geçen yıl Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in 2 yaşındaki kızı Mina da ailesiyle birlikte babasının mezarını ziyaret etti. Babasının fotoğrafını seven Mina, protokol üyelerinin de ilgi oda oldu. Şehitlikteki program, Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasıyla sona erdi.

Ayrıca, günün anısına kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Mümin KARACA

2020-07-15 14:13:38



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