Kulu’da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı

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Konya’nın Kulu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında protokol tarafından şehit mezarları ziyaret edildi.

Kulu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi. İlçe protokolünün katıldığı anma programında, Kur’anı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından Kulu Merkez Camisi önünde Mevliti Şerif okunarak şehitler anıldı. 15 Temmuz etkinliklerinin akşam saatlerinde Atatürk Anıtı önünde devam edeceği öğrenildi.

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