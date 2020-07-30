Konya’da kurban pazarında pandemi sakinliği

Konya’da hayvan pazarında Kurban Bayramı arefesinde pandemi nedeniyle yoğunluk yaşanmıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgını hayatı her alanda etkiliyor. Vaka sayılarının yüksek seyrettiği Konya'da kurban pazarlarında da sakinlik yaşanıyor. Vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını tanıdıkları yerlerden veya köylerden alırken, pazara gelenlerin büyük kısmı fiyat öğrenmekle yetiniyor.

Kurban satıcısı Yunus Alpyuruk, satışların geçen seneye göre kötü olduğunu söyledi. Satışların düşüklüğüne değinen Alpyuruk, “Allah yardım etsin insanlara. Virüsten dolayı gelmeyen, kalabalık ortama girmeyen insanlar olduğu için bunların büyük bir etkisi var pazara” dedi.

Kurban satıcısı Orhan Yılmaz ise, arefe günü olmasına rağmen yoğunluğun az olduğunu ifade etti. Vatandaşın evde olduğunu aktaran Yılmaz, “Virüsten dolayı dışarı çıkmıyorlar, korkuyorlar. Konyalı bu gidişle kurban kesmeyecek galiba. Geçen seneye oranla satışlar çok düşük. Mallarımızın fiyatları uygun ama yine de gelen yok. Gelen giden yok herkes evinde duruyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.