Konyaspor Selim Ay ile yollarını ayırdı

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Konyaspor, tecrübeli oyuncu Selim Ay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşilbeyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konyasporumuz ile özdeşleşen takım kaptanlarımızdan Selim Ay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Selim Ay'a kulübümüze katkıları ve hizmetleri için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun kaptan" denildi.

29 yaşındaki defans oyuncusu geçen sezon 17 maçta forma giymişti.

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