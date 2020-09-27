Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 3. hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada Ömer Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Shengelia, kafa vuruşu ile topu ağlara dönderdi. 10
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Savranlar xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Uğur xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Amir xx, Shengelia xxx, Milosevic xx, Ömer Ali xxx, Cikalleshi xx
Yedekler: Mücahit, Adil, Oğuz Kaan, Miya, Savaş, Kravets, Musa, Eduok, Şener, Erdon
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Beşiktaş: Ersin xx, Necip xx, Vida xx, Welinton xx, N’Sakala xx, Mensah xx, Dorukhan xx, Atakan xx, Ljajic xx, Boyd xx, Güven xx
Yedekler: Utku, Montero, Oğuzhan, Erdoğan, Aboubakar, Larin, Hasic, Rıdvan, Kayra, Gökhan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Shengelia (dk. 29) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Jevtovic, Cikalleshi (Konyaspor), Necip (Beşiktaş)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.