Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig 3. hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada Ömer Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Shengelia, kafa vuruşu ile topu ağlara dönderdi. 10



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Savranlar xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Uğur xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Amir xx, Shengelia xxx, Milosevic xx, Ömer Ali xxx, Cikalleshi xx

Yedekler: Mücahit, Adil, Oğuz Kaan, Miya, Savaş, Kravets, Musa, Eduok, Şener, Erdon

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Ersin xx, Necip xx, Vida xx, Welinton xx, N’Sakala xx, Mensah xx, Dorukhan xx, Atakan xx, Ljajic xx, Boyd xx, Güven xx

Yedekler: Utku, Montero, Oğuzhan, Erdoğan, Aboubakar, Larin, Hasic, Rıdvan, Kayra, Gökhan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Shengelia (dk. 29) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Jevtovic, Cikalleshi (Konyaspor), Necip (Beşiktaş)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.