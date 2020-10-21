Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)

DHA

Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)


SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 
Konya'da, Suriye uyruklu Vail el Mansur'un (14), ağabeyi Abdurrahim el Mansur (16) ile çalıştığı iş yerine giderken, tartıştığı Suriyeli akranlarınca bıçaklanarak, öldürülme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin, koşarak geldikten sonra tekme atıp, çocuğu düşürdüğü yerde bıçakladığı ve diğer şüphelilerin de tekme tokat saldırdığı anlar yer aldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-21 15:24:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Özkan ve Başkan Altay Derebucak’ta vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Özkan ve Başkan Altay Derebucak’ta vatandaşlarla ...
Konyaspor Teknik Direktörü Kartal: Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedefliyoruz
YEREL HABERLER Konyaspor Teknik Direktörü Kartal: Ligi ilk 10 içinde ...
Mevlana'yı anma törenleri, koronavirüs nedeniyle 4 güne indirildi
YEREL HABERLER Mevlana'yı anma törenleri, koronavirüs nedeniyle 4 ...
Sokak ortasında bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Sokak ortasında bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk öldü
Başkan Altay: "Konya, ASELSAN ile savunma sanayinin merkezi olacak"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Konya, ASELSAN ile savunma sanayinin ...
PÖH timleri Konya’dan dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER PÖH timleri Konya’dan dualarla uğurlandı
Başkan Altay TDBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Altay TDBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı
Bıçakladığı avukatın bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan yakalandı
YEREL HABERLER Bıçakladığı avukatın bir gözünü kaybetmesine neden ...
Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı
İsmail Kartal: “Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek”
Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar ...
Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
Karataylı muhtarlar toplantıda buluştu
YEREL HABERLER Karataylı muhtarlar toplantıda buluştu
ASEM’den Kuzey Makedonyalı öğrencilere kırtasiye desteği
YEREL HABERLER ASEM’den Kuzey Makedonyalı öğrencilere kırtasiye ...
Duvardan gizli bölme açtılar, polise yakalandılar
YEREL HABERLER Duvardan gizli bölme açtılar, polise yakalandılar
Şüpheli araçtaki şahıstan uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli araçtaki şahıstan uyuşturucu hap ele ...
KONESOB VOC-Test Center Project uygulamaya geçiyor
YEREL HABERLER KONESOB VOC-Test Center Project uygulamaya geçiyor
Kumar oynatmak için için duvarı kırıp, bölme açmışlar (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kumar oynatmak için için duvarı kırıp, bölme açmışlar ...
13 yaşındaki Hatice Çiftiçi’yi iple boğarak öldüren zanlının yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Hatice Çiftiçi’yi iple boğarak öldüren ...
Yunak'ta esnafa maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Yunak'ta esnafa maske dağıtıldı
Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar
YEREL HABERLER Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme ...
Hatice'nin katil zanlısı, duruşmada savunmasını yazılı olarak vermek istedi
YEREL HABERLER Hatice'nin katil zanlısı, duruşmada savunmasını ...
Meram İlçe Halk Kütüphanesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Meram İlçe Halk Kütüphanesinde sona gelindi
Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'e 12,5 yıl hapis cezasına itiraz
YEREL HABERLER Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X