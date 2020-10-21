Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Konya'da, Suriye uyruklu Vail el Mansur'un (14), ağabeyi Abdurrahim el Mansur (16) ile çalıştığı iş yerine giderken, tartıştığı Suriyeli akranlarınca bıçaklanarak, öldürülme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin, koşarak geldikten sonra tekme atıp, çocuğu düşürdüğü yerde bıçakladığı ve diğer şüphelilerin de tekme tokat saldırdığı anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-10-21 15:24:04



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