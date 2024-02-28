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        3 yaşındaki kızını öldüren anne için 3'üncü 'akıl sağlığı' raporu istendi

        KONYA'da kızı Sema Nur'u (3) öldürüp, kendisini yaralayan Sevda Kocabıyık'a (35) çelişkili 2 akıl sağlığı raporu verilince mahkeme heyeti, yeniden rapor talep etti. Olay, geçen yıl 25 Mart'ta Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Kocabıyık, önce kızı Sema Nur'un ardından da kendi boğazını bıçakla kesti. Sema Nur hayatını kaybetti, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda Kocabıyık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Kocabıyık, burada yapılan tetkikler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİKocabıyık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Sevda Kocabıyık'ın kızını öldürüp, kendisini yaraladıktan sonra bıçağı, kızı Sema'nın yastığının altına sakladığı belirtildi. Sevda Kocabıyık da ifadesinde bıçağı, korkuyla yastığın altına koyduğunu söyledi. İddianamede, Kayseri Şehir Hastanesi'nden gönderilen raporunda Kocabıyık'ın, üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun belirtildiği anlatıldı. Kocabıyık hakkında 'altsoydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianame, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 2 RAPOR GELDİKonya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya Sevda Kocabıyık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kocabıyık için 2 farklı akıl sağlığı raporu geldi. Birinin de sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu, diğerinde tam olmadığı belirtildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, raporların çelişkili olduğunu belirtip, yeni rapor istedi. Kocabıyık'ın İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Tutukevi'ne sevk edilmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:40
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        3 yaşındaki kızını öldüren anne için 3'üncü 'akıl sağlığı' raporu istendi
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        KONYA'da kızı Sema Nur'u (3) öldürüp, kendisini yaralayan Sevda Kocabıyık'a (35) çelişkili 2 akıl sağlığı raporu verilince mahkeme heyeti, yeniden rapor talep etti. Olay, geçen yıl 25 Mart'ta Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Kocabıyık, önce kızı Sema Nur'un ardından da kendi boğazını bıçakla kesti. Sema Nur hayatını kaybetti, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda Kocabıyık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Kocabıyık, burada yapılan tetkikler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİKocabıyık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Sevda Kocabıyık'ın kızını öldürüp, kendisini yaraladıktan sonra bıçağı, kızı Sema'nın yastığının altına sakladığı belirtildi. Sevda Kocabıyık da ifadesinde bıçağı, korkuyla yastığın altına koyduğunu söyledi. İddianamede, Kayseri Şehir Hastanesi'nden gönderilen raporunda Kocabıyık'ın, üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun belirtildiği anlatıldı. Kocabıyık hakkında 'altsoydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianame, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 2 RAPOR GELDİKonya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya Sevda Kocabıyık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kocabıyık için 2 farklı akıl sağlığı raporu geldi. Birinin de sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu, diğerinde tam olmadığı belirtildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, raporların çelişkili olduğunu belirtip, yeni rapor istedi. Kocabıyık'ın İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Tutukevi'ne sevk edilmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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