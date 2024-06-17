Belçika: 0 - Slovakya: 1 | MAÇ SONUCU
EURO 2024 E Grubu'na Slovakya rüya gibi bir başlangıç yaptı! Grubun favorisi Belçika ile karşılaşan Slovaklar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Slovakya'da gol 7. dakikada Schranz'dan geldi. Mücadelede Belçika'nın bulduğu 2 gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve Slovakya mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Slovakya'da gol maçın henüz başında 7. dakikada Schranz'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Slovaklar hanesine 3 puan yazdırarak Romanya ile birlikte zirveye yerleşti.
BELÇİKA'NIN 2 GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Slovakya mücadelesinde Belçika Milli Takımı'nın 2 golü VAR'dan dönerek iptal edildi. İlk olarak 56. dakikada Lukaku ile eşitliği sağlayan Belçika'nın golü VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ardından yine 86. dakikada Lukaku ile golü bulan Belçika ikinci bir şoku yaşadı. VAR'a giden pozisyonda hakem elle oynama olduğunu işaret etti ve gol yine iptal edildi.
MÜCADELEYİ HALİL UMUT MELER YÖNETTİ
Belçika-Slovakya mücadelesini FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük'tü.