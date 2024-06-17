Belçika: 0 - Slovakya: 1 | MAÇ SONUCU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve Slovakya mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Slovakya'da gol maçın henüz başında 7. dakikada Schranz'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Slovaklar hanesine 3 puan yazdırarak Romanya ile birlikte zirveye yerleşti.

BELÇİKA'NIN 2 GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Slovakya mücadelesinde Belçika Milli Takımı'nın 2 golü VAR'dan dönerek iptal edildi. İlk olarak 56. dakikada Lukaku ile eşitliği sağlayan Belçika'nın golü VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ardından yine 86. dakikada Lukaku ile golü bulan Belçika ikinci bir şoku yaşadı. VAR'a giden pozisyonda hakem elle oynama olduğunu işaret etti ve gol yine iptal edildi.