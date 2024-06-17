İngilizler duyurdu: Fenerbahçe, Victor Lindelöf için devrede!
Yeni sezon içi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Sarı-Lacivertlilerin, Manchester United'da forma giyen İsveçli stoper Victor Lindelöf ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar...
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını hızla sürdüren ve Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılarak sezonu Temmuz’da açacak olan Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Manchester United forması giyen İsveçli defans oyuncusu Victor Lindelöf ile ilgilendiği iddia etti.
Sky'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın, İsveçli savunma oyuncusu konusunda ısrarcı olduğu öne sürüldü.
Manchester United'ın da 29 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi.
MOURINHO TRANSFER ETTİ!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United'da çalıştığı dönemde Lindelöf'ü İngiliz ekibine transfer eden isimdi.
Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.