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        Haberler Spor Transfer İngilizler duyurdu: Fenerbahçe, Victor Lindelöf için devrede! - Futbol Haberleri

        İngilizler duyurdu: Fenerbahçe, Victor Lindelöf için devrede!

        Yeni sezon içi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Sarı-Lacivertlilerin, Manchester United'da forma giyen İsveçli stoper Victor Lindelöf ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 23:33 Güncelleme: 17.06.2024 - 23:33
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        Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını hızla sürdüren ve Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılarak sezonu Temmuz’da açacak olan Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Manchester United forması giyen İsveçli defans oyuncusu Victor Lindelöf ile ilgilendiği iddia etti.

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        Sky'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın, İsveçli savunma oyuncusu konusunda ısrarcı olduğu öne sürüldü.

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        Manchester United'ın da 29 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi.

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        MOURINHO TRANSFER ETTİ!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United'da çalıştığı dönemde Lindelöf'ü İngiliz ekibine transfer eden isimdi.

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        Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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        2017'den bu yana Manchester United'da oynayan İsveçli Lindelöf, İngiliz ekibiyle çıktığı 259 maçta 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

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