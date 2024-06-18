Evini ateşe verdi, mahalleli linç etmek istedi

Bu sırada, büyüyen yangından yükselen alevler, bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alev alev yanan iki bina söndürüldü.