5. SOĞUK DUŞA GİRMEK

Uluslararası Spor Fizyolojisi ve Performansı dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmaya göre soğuk bir duş, aslında uykusuzluğun azalmasına yardımcı olabilir. Cildinize çarpan soğuk su dolaşımı artırır ve kanı orta bölgenize doğru hareket ettirir. Yürüyüşe benzer şekilde, kan akışındaki bu iyileşme oksijenin vücudunuzda dolaşmasına yardımcı olur ve kendinizi daha uyanık hissetmenize yardımcı olabilir.