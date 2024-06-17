Galatasaray'da Leo Dubois gelişmesi!
Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da, geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan Leo Dubois ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor.
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek sarı-kırmızılılar, iddialı ve derin bir kadro kurmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmaların sürdüğü Cimbom'da Leo Dubois ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Geçen sezonu RAMS Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Leo Dubois takıma döndü. Fransız futbolcu, yaz kampında sarı-kırmızılılarla birlikte çalışacak.
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Leo Dubois'yı kadroda tutmak istiyor.
Fransız sağ bek, savunmanın her iki kanadında da forma giymesi nedeniyle önemli bir seçenek olarak görülüyor.
DUBOIS YEDEK KALMAK İSTEMİYOR
Dubois'nın kadro rotasyonunda yer alması düşünülüyor. Fransız oyuncunun ise daha sık forma giyebileceği bir takımda oynamayı tercih ettiği öğrenildi.
Leo Dubois, geçen sezon RAMS Başakşehir formasıyla 31 maça çıktı. Bu süreçte 1 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, 4 de gol pası verdi.