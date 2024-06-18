4 bölgede sağanak! Akdeniz, Ege ve Güneydoğu dikkat! İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, güney Ege ile Akdeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 33, Az bulutlu
İSTANBUL: 31, Az bulutlu
İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 31, Az bulutlu
BURSA: 35, Az bulutlu
EDİRNE: 35, Az bulutlu
KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu
A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ: 41, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA: 39, Az bulutlu ve açık
ADANA: 35, Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 31, Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 34, Az bulutlu
ISPARTA: 37, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 36, Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu
KONYA: 34, Az bulutlu
DÜZCE: 32, Az bulutlu
BOLU: 32, Az bulutlu
ZONGULDAK: 28, Az bulutlu
SİNOP: 29, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 34, Parçalı bulutlu
TRABZON: 26, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 28, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 38, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık