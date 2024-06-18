Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 33, Az bulutlu

İSTANBUL: 31, Az bulutlu

İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 31, Az bulutlu

BURSA: 35, Az bulutlu

EDİRNE: 35, Az bulutlu

KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu

A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ: 41, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA: 39, Az bulutlu ve açık

ADANA: 35, Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 31, Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY: 34, Az bulutlu

ISPARTA: 37, Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI: 36, Az bulutlu

ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu

KONYA: 34, Az bulutlu

DÜZCE: 32, Az bulutlu

BOLU: 32, Az bulutlu

ZONGULDAK: 28, Az bulutlu

SİNOP: 29, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 34, Parçalı bulutlu

TRABZON: 26, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 28, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA: 38, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık