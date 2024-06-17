Montella'dan İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın açıklamaları...
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda oynanacak Gürcistan maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
"TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN ÖNEMLİ"
"Salih Özcan, bu turnuvaya katılması, onun kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterir. Çok istekli bir performans gösterdi. Türk Milli Takımı için de çok önemli bir oyuncu.''
Almanya’da oynamanın avantaj olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, "Türk taraftarların yoğunlukta olması önemli bir sorumluluk. Onların karşısında oynamak gurur verici. Bayrağımızı da gururlandırmamız gereken bir maç" şeklinde konuştu.
"EMEK VERENLERİ ÖDÜLLENDİRMEK İSTEDİM"
Kadro tercihleriyle ilgili gelen soruya ise Vincenzo Montella, "Bu süreçte bazı oyuncuları dışarıda bırakmak durumda kaldım. İngiltere’nin Jack Grealish örneği vermiştim. Bazı oyuncular burada olabilir, bazı oyuncular da olmayabilir. Bunun sebebi stratejidir. Oyunun felsefesidir. Bildiğiniz gibi grup aşamasında da buraya gelerek emek vermiş oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazen bazı oyuncuların milli takımda oynaması uzun süre alabilir" diye cevap verdi.
"RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM"
Kamp sürecinde talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını ifade eden Montella, "Bizi etkiledi. Futbolda olacak şeyler. Elimizde Ferdi ve Zeki gibi iki iki önemli güçlü bek oyuncularımız var. İkisi de oynamaya hazır hale geldi ancak bu iki oyuncuyu aynı anda riske etmek istemiyorum" dedi.
"ZARAR VERECEK KARAR ALMAMALIYIM"
"Turnuvaya bazı oyuncular takımlarından %50 oynayarak geldi, bazıları tam fit gelmedi. Her oyuncunun fiziksel, bireysel kapasitesi birbirinden farklı. O yüzden dikkatli olmalı ve oyunculara zarar verecek bir karar almamalısınız."
"BİR RÜYA İÇİN BURADAYIZ"
"Futbola çok erken yaşta başlarız ve bu tutkumuz yıllarca sürer. Tabii ki motivasyonsuz olmaz. Çok fazla motive olmak da sizi engelleyebilir. Sizi bu yolunuzdan da alıkoyabilir. Tabii ki takımı düşünmeliyiz. Günün sonunda bu bir futbol oyunu, hepimiz bir rüya için buradayız. Sonuna kadar gitmeliyiz. Tüm şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz."
"KOLAY MAÇ OLMAYACAK"
"Çok zor bir takım. Yarınki maçta bunu göstermek isteyeceklerdir. Kolay bir maç olmayacak. Sabırlı olmalıyız. Sürekli organize halde kalmalıyız."
"HEYECANLIYIM"
"Özel günlerden birini yaşıyoruz. 23 sene önce yanılmıyorsam Roma ile son şampiyonluğu yaşıyordum. Yarın da doğum günüm ve ilk defa hoca olarak Avrupa Şampiyonası'nda olacağım. Ülkemizde bayram. Heyecanlıyım, en iyi şekilde işimizi yapmak için sahada olacağız."