Sarıyer'de otluk alanda yangın çıktı
Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Giriş: 17.06.2024 - 23:07 Güncelleme: 17.06.2024 - 23:07
Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayılırken, çevrede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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