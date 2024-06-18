4 uzaklaştırma kararının ardından önce bıçak sonra silah! Kocaeli'nde, bıçak ve silahla eşi, 33 yaşındaki Nurcan B.'yi, çocuklarının gözü önünde ağır yaralayan 45 yaşındaki Mehmet Salih B., aynı ilçedeki başka bir mahalleye giderek evinin önünde oturan eşinin kuzenini vurdu. Daha sonra aynı mahalledeki bir eve de ateş açan şüpheli, silahla gittiği camide polise teslim oldu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.06.2024 - 08:01 Güncelleme: 18.06.2024 - 08:01 facebook

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