Fenerbahçe'den açıklama: Yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz!

Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, "Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz" başlıklı bir açıklama yaptı.

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;

"ADALETSİZLİĞE YETER! ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir.

"Futbolda adalet" söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür.

Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir.

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Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır.