İsrail: Yemen'e saldıracağız

İsrail ile Husiler arasındaki gerilim her geçen gün artarken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan önemli açıklamalar geldi.

Katz "Husilere sert yumruklar indireceğiz, Gazze'ye Lübnan'a ne yaptıysak aynısını Yemen'in başkenti Sana'ya ve Hudeyde'ye yapacağız." dedi.

Katz ayrıca Husilerin Liderlerini de tehdit etti. Katz "İsmail Haniye'ye, Nasrallah'a ve Sinvar'a ne olduysa aynısı Husilerin liderlerinin başına gelecek." dedi.