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        Haberler Dünya İsrail: Yemen'e saldıracağız | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze'de ne yaptıysak aynısını Yemen'de yapacağız

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz Husilerle yaşanan çatışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Katz "Gazze'de, Lübnan'da ne yaptıysak aynısını Yemen'de yapacağız." dedi. Husilere yönelik büyük bir saldırı düzenleyeceklerini duyuran Katz, Husilerin altyapısını imha edeceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 23:13 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:30
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        İsrail: Yemen'e saldıracağız
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        İsrail ile Husiler arasındaki gerilim her geçen gün artarken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan önemli açıklamalar geldi.

        Katz "Husilere sert yumruklar indireceğiz, Gazze'ye Lübnan'a ne yaptıysak aynısını Yemen'in başkenti Sana'ya ve Hudeyde'ye yapacağız." dedi.

        Katz ayrıca Husilerin Liderlerini de tehdit etti. Katz "İsmail Haniye'ye, Nasrallah'a ve Sinvar'a ne olduysa aynısı Husilerin liderlerinin başına gelecek." dedi.

        İsrail Savunma Bakanı bu konuşmasıyla ilk defa İsrail'in Haniye suikastındaki rolünü teyit etmiş oldu. Daha önce İsrail resmî olarak suikastı üstlenmemişti.

        Husiler geçtiğimiz hafta İsrail'in başkenti Tel Aviv iki farklı günde balistik füzelerle hedef almış ve iki füze Tel Aviv şehir merkezine düşmüştü. İsrail ise Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlemiş ancak istediği sonucu alamamıştı.

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