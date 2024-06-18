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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO müttefikleri bu yıl savunma harcamalarını yüzde 18 artıracak | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO müttefikleri bu yıl savunma harcamalarını yüzde 18 artıracak

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak üyelerinin bu yıl savunma harcamalarını yüzde 18 artıracağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 00:16 Güncelleme: 18.06.2024 - 00:16
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        Stoltenberg'den savunma harcamaları açıklaması
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        ABD Başkanı Joe Biden, Stoltenberg'i Beyaz Saray'da kabul etti.

        İkili, burada basına kısa bir açıklama yaptı.

        Biden, Stoltenberg'e teşekkürlerini ileterek "Birlikte Rusya'nın Avrupa'daki saldırılarını engelliyoruz." dedi.

        Stoltenberg ise temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde İttifakın 75. yıl dönümünü kutlayacaklarını ve geleceğe yönelik önemli kararlar alacaklarını söyledi.

        NATO müttefiklerinin savunma harcamalarına ilişkin yeni rakamlar bulunduğunu aktaran Stoltenberg, "NATO müttefikleri bu yıl savunma harcamalarını yüzde 18 artıracak. Bu son yılların en büyük artışı." ifadelerini kullandı.

        Stoltenberg, NATO üyesi 23 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2 ya da daha fazlasını savunmaya harcayacağını kaydetti.

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        Yüzde 2'lik harcamayı yapan ülkelerin sayısının 4 yıl öncesine göre iki kat artış gösterdiğinin altını çizen Stoltenberg, "Bu da Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın tüm müttefikleri korumak için ortak yük paylaşımına katkı sağladıklarını gösteriyor." diye konuştu.

        Stoltenberg, bunun ABD için de önemli bir gelişme olduğunu, paranın bir kısmının burada harcandığını belirtti.

        ABD Başkanı Biden'a Ukrayna konusunda güçlü liderliği için teşekkürlerini ileten Stoltenberg, NATO Zirvesi'nde ittifakın Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlama konusunda öncü rol oynama kararı alacağına işaret etti.

        Stoltenberg, "Ukrayna'ya desteğimiz ne kadar güçlü olursa, bu savaş o kadar erken biter." değerlendirmesinde bulundu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Nato
        #Jens Stoltenberg
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