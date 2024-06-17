Ünlülerden tatil pozları
Ünlü isimler yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte plajlara indi ve birbirinden renkli fotoğraflarını paylaştı
Giriş: 17.06.2024 - 09:02 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:50
1
Melisa Aslı Yazıcı
2
Neslihan Atagül
3
Dilan Çiçek Deniz
4
Hazar Ergüçlü
5
Hande Subaşı
6
Nesrin Cavadzade
7
Burak Gacemer - Larissa Gacemer
8
Ece Erken
9
Açelya Topaloğlu
10
Cemre Baysel
11
Şükran Ovalı
12
Sümeyye Aydoğan
13
Şükrüz Özyıldız
14
Simge
15
Burcu Esmersoy
16
Burcu Esmersoy
17
Gökçe Bahadır
18
Hadise
19
Hadise
20
Barış Kılıç
21
Şevval Şahin
22
Toprak Sağlam
23
Toprak Sağlam
24
İlknur Soydaş
25
Mine Tugay
26
Mine Tugay
27
Aslıhan Malbora