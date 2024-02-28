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        Yalıhüyük'te fidan dikimi yapıldı

        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde dut ağacı fidanı dikim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:22
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        Yalıhüyük'te fidan dikimi yapıldı
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        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde dut ağacı fidanı dikim programı düzenlendi.

        Kaymakam Muhammed Sağır, ilçedeki programda, dut ağacının Türk kültüründe huzuru, istikbali ve bereketi simgelediğini söyledi.

        Dut ağacının geçmişten bu yana bahçelerde, caddelerde baş köşede yer aldığını belirten Sağır, "İlçemizin girişine hakim noktaya erozyonun önlenmesi ve gelecekte gerçekleştirilmesi muhtemel projelere temel oluşturacak olan ekmiş olduğumuz dut fidanlarının ilçemize de huzur, istikbal ve bereket getirmesini temenni ederiz." diye konuştu.

        Toprakla 100 dut fidanının buluşturulduğu programa Sağır'ın yanı sıra İlçe Belediye Başkan Vekili Mehmet Kıyak, kamu kurumlarının yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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