Seydişehir'de kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.
H.D. idaresindeki 42 ZK 163 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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