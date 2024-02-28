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        Konya'dan kısa kısa

        Konya Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Hüyük'te çilek sera alanlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:13
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        Konya'dan kısa kısa
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        Konya Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Hüyük'te çilek sera alanlarında incelemede bulundu.

        Seçen, Kıreli Mahallesi'nde çilek üretimi yapan seraları ziyaret ederek çiftçilerle görüş alışverişi yaptı.

        Bazı tesislerde de inceleme yapan Seçen'in ziyaretlerine, Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nuri Yurdakurban da eşlik etti.

        - Seydişehir'de yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

        Seydişehir'de yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Mahmut Esat Ortaokulu'nda Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Seydişehir İtfaiye Amiri Fatih Kara tarafından yangın ve deprem tahliyesi eğitimi verilerek acil durum tahliyesi yapıldı.

        Konuşmaların ardından okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla okul bahçesinde tatbikat gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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