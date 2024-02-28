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        Konya'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili damadı tutuklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan damadı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:01
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        Konya'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili damadı tutuklandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan damadı tutuklandı.

        Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta Cuma Han'ın (67) yalnız yaşadığı evde satırla öldürülmesiyle ilgili 2 kişi daha yakalandı.

        Han'ın damadı Nazım M. ile olay günü evde oldukları belirlenen B.E. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Nazım M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        İlçede iki gün önce, Han'ın evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili ihbarı yapan Nazım M. gözaltına alınmıştı.

        Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Nazım M. kayınpederiyle görüşmek için Niğde'den Konya'ya gelmiş, ikili arasında çıkan kavgada zanlının, Cuma Han'ı satırla öldürdüğü ileri sürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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