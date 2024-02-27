Konya Tarım İl Müdürü Hüyük ilçesini ziyaret etti

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Konya'nın Hüyük ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı ve Hüyük İlçe Tarım Müdürlüğü personelin ziyaret eden Duran Seçen daha sonra Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret etti.

Çiğdem ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçemizde özellikle tarım ve hayvancılık alanında her konuda destek olan sayın müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim." dedi.

Başkan Çiğdem günün anısına Duran'a vazo hediye etti.

Duran daha sonra, Hüyük Tarım ve Gençlik Kampı'na geçerek burada da incelemelerde bulunarak organik çilek üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı.