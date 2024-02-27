Konya'da "Sanayide Dönüşüm Buluşmaları"nda dijital dönüşüm konuşuldu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, "Türkiye'deki tüm OSB sanayicilerimizin verilerini depolayabileceği ve 7 gün 24 saat ulaşarak proseslerini yönetebilecekleri yüzde 100 yerli ve milli OSBÜKbulut Projesi'ni hayata geçirdik. Kurduğumuz OSBÜK Enerji İzleme Sistemi ile OSB'lerimizin enerji tüketimlerini anlık takip ederek devletimizin yatırım politikalarına katkıda bulunur hale geldik." dedi.

Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sanayide Dönüşüm Buluşmaları"nın açılışında, Türkiye'deki tüm OSB'lerin dijital dönüşümüne katkı vermek üzere çalışma başlattıklarını söyledi.

Sanayicilerin iş yapma alışkanlıklarının çok ciddi bir evrim geçirdiğini dile getiren Kütükcü, "Özellikle 2020'de pandemi dönemi ile başlayan süreç, tüm işletmelerimizi yeni kavramlar, yeni üretim teknikleri, yeni pazarlama metotları, kısacası her alanda bir 'yeni' ile tanıştırdı. Ben de sizler gibi bir sanayiciyim ve kendi işletmemde de dijitalleşme başta olmak üzere müşteri ilişkileri yönetimine, lojistiğe, tedarik süreçlerine kadar her alanda çok ciddi bir dönüşümün içerisinden geçiyoruz. Dolayısıyla bu dönüşüm süreci tüm işletmelerimiz için artık kaçınılmaz. Bu sürece ne kadar hızlı adapte olabilirsek, o kadar rekabetçi oluruz." diye konuştu.

Kütükcü, Türkiye'deki 401 organize sanayi bölgesinde 67 bin fabrikanın üretim yaptığını vurgulayarak, bu fabrikaların her birinde, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm faaliyetlerini kapsayan ikiz dönüşüm sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Yeşil dönüşümle işletmelerin karbon emisyonlarını düşürmek zorunda olduğunu belirten Kütükcü, şunları kaydetti:

"Eğer bu sürece intibak edemezsek ya çok yüksek karbon vergileri ile karşı karşıya kalacağız ya da en büyük pazarımız Avrupa'daki ticaretimiz zarar görecek. Dolayısıyla dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm de geleceğin sanayi politikasıdır. Bunun için ben buradan tüm işletmelerimize 'dijital ve yeşil dönüşüme hızlı bir şekilde hazırlanmalı' çağrısında bulunmak istiyorum. Biz organize sanayi bölgeleri üst kuruluşu olarak, bu büyük dönüşümde her zaman sanayicilerimizin yanında olmayı sürdürerek, OSB'lerimizi Türk sanayisinin dönüşümünde öncü yapacağız. Türkiye'deki tüm OSB sanayicilerimizin verilerini depolayabileceği ve 7 gün 24 saat ulaşarak proseslerini yönetebilecekleri yüzde 100 yerli ve milli OSBÜKbulut Projesi'ni hayata geçirdik. Kurduğumuz OSBÜK Enerji İzleme Sistemi ile OSB'lerimizin enerji tüketimlerini anlık takip ederek devletimizin yatırım politikalarına katkıda bulunur hale geldik."

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz de OSB'lerin Türkiye'nin kalkınmasında, üretimde, istihdamda, ihracatta önemli olduğuna dikkati çekerek, "Dünyamız çok hızlı değişiyor. Sosyal hayatımız, eğitim sistemi, ekonomik koşullar tamamen dijitalleşme ve dönüşüm üzerine kurulu. OSB'ler değişime, dönüşüme liderlik etmeleri açısından da son derece kritik. OSB'lerin böyle bir projeye imza atmalarının Türk ekonomisine son derece faydalar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise şirket olarak kurumların dijitalleşmesi için birçok servis ürettiklerini dile getirerek, Türkiye'de özellikle sanayinin dijitalleşmesini önemsediklerini ifade etti.

Sanayicileri desteklemek için analizler yaptıklarını ve şirket olarak nasıl katma değer sağlayabileceklerini araştırdıklarını anlatan Kestioğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de dijital okur-yazarlığın ciddi anlamda geride olduğunu görüyoruz. Türkiye'de temel düzeyde dijital okur-yazarlık yüzde 30'lar civarında. Avrupa Birliği'nde bunun yüzde 54 olduğunu görüyoruz. Dijitalleşen bir çağın içinde, bunun gerisinde kalmamamız lazım. Avrupa Birliği'nin de kendisine koyduğu yüzde 80 hedefine çıkmak için 30 milyon kişinin Türkiye'de eğitim alması gerekiyor. Bugün çok ufak bir KOBİ'nin kendi ürününü yurt dışına satabilmesi için e-ihracatı, e-ticareti biliyor olması lazım. Artık para transferlerinin, elektronik ticaretin olduğu bir dünyada bunlarsız uluslararası pazarda var olmanız mümkün değil."