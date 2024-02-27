İHH Konya şubesi ramazanda yardım çalışmalarıyla binlerce kişiye ulaşmayı hedefliyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, ramazan ayında bir dizi programlarla bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarını söyledi.

Uysal, şube binasında düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayında bir dizi program icra edeceklerini dile getirdi.

Bağışçıların 130 liralık destekle bir kişinin iftar bedelini karşılayacaklarını anlatan Uyar, "Konya'da ihtiyaç sahibi 3 bin aileye gıda kartı dağıtılması planlandı. Ramazan çalışmaları kapsamında vakıf tarafından çocuklara yönelik çalışmalar da planlandı. Her akşam iftarlarımız olacak. 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek. Hayırseverler, 750 lirayla bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca, ramazan ayı boyunca yetimlere yönelik iftar programları ve 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'ne özel programların düzenlenmesi de hedefleniyor. Bu çalışmalarımıza halkımızın desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

Uysal, bağışçılardan emanet aldığı zekat ve fitreleri bu yıl da ramazanda on binlerce kişiye ulaştıracağının altını çizdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi'nin kalkındırma projelerinin 16 ülkede hayata geçirildiğini vurgulayan Uysal, "Yaklaşık bin ihtiyaç sahibi ailenin destekleneceği projede belirlenen 605 aileye sağmal keçi, 480 aileye ise dikiş makinesi hediye edecek. Bu sayede özellikle yetim anneleri kendi geçimlerini sağlayarak ihtiyaçlarını giderebilecek. Ayrıca ziyaret edilen ülkelerde gıda kolisi dağıtımları, ramazan çalışmaları, yetim giydirme çalışmaları da yapılacak." ifadelerini kullandı.