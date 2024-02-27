Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Evinde satırla öldürülmüştü; katil damadı çıktı

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde evinde satırla öldürülmüş olarak bulunan Cuma Han'ın (67) cinayet şüphelisi, damadı Nazım Meşe (28) çıktı. Meşe ile olay sırasında evde olan B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. da gözaltına alındı. Cuma Han'ı ölü bulduğunu ihbar eden Meşe'nin ilk ifadesinde birlikte içki içerken tartışıp, kavga ettiklerini ardından satırla saldırdığını söylediği öğrenildi.Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta tek katlı müstakil evde, eşinden ayrı yalnız yaşayan Cuma Han, dün evinde kanlar içinde öldürülmüş halde bulundu. Polis, yaptığı incelemede olay yerinde suç aleti satırı buldu, Han'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cuma Han'ın, yapılan ilk otopsisinde boynuna iki, birer de sırtı ve göğsüne aldığı satır darbeleri sonucu öldüğü saptandı. ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLMÜŞOlayla ilgili soruşturma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Han'ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım Meşe'nin Niğde'de oturduğu, eşinden ayrı ve boşanma aşamasında olduğunu belirledi. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren polis, Meşe'nin ziyarete geldiği kayınpederi Cuma Han ile olay günü akşam birlikte içki içtiklerini tespit etti. Meşe'nin pazar günü saat 23.00 sıralarında ise kayınpederinin evinin bulunduğu sokakta yarı çıplak halde bağırarak çevreyi rahatsız ettiği, ihbar üzerine de polis merkezine götürüldüğü saptandı. Sabah saatlerinde kendine geldikten sonra serbest kalan Meşe'nin, eve geldikten sonra da kayınpederini ölü olarak bulduğunu ihbar ettiği tespit edildi.Soruşturmayı derinleştiren polis, Meşe'yi gözaltına alarak sorguladı. Önce suçlamaları reddeden Meşe, ardından kayınpederiyle içki içerken tartıştıklarını, kavga ettiklerini ve ardından satırla saldırdığını itiraf etti. Olay sırasında evde olduğu anlaşılan B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. da gözaltına aldı.Polis, Meşe'nin kayınpederi Han'ı, yarı çıplak halde sokağa çıkıp çevreyi rahatsız etmeden önce öldürdüğü üzerinde dururken, sarhoş olduğu için muhafaza altına alınmak üzere polis merkezine götürüldüğünde ise cinayetle ilgili herhangi bir ihbar, itiraf veya bir bulguya rastlanılmadığı için sabah saatlerinde kendine geldikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Han'ın ölüm saatinin de yapılacak detaylı otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Gözaltına altına alınan Meşe ve 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:51 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde satırla öldürülmüştü; katil damadı çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde evinde satırla öldürülmüş olarak bulunan Cuma Han'ın (67) cinayet şüphelisi, damadı Nazım Meşe (28) çıktı. Meşe ile olay sırasında evde olan B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. da gözaltına alındı. Cuma Han’ı ölü bulduğunu ihbar eden Meşe'nin ilk ifadesinde birlikte içki içerken tartışıp, kavga ettiklerini ardından satırla saldırdığını söylediği öğrenildi.Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak’ta tek katlı müstakil evde, eşinden ayrı yalnız yaşayan Cuma Han, dün evinde kanlar içinde öldürülmüş halde bulundu. Polis, yaptığı incelemede olay yerinde suç aleti satırı buldu, Han'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cuma Han’ın, yapılan ilk otopsisinde boynuna iki, birer de sırtı ve göğsüne aldığı satır darbeleri sonucu öldüğü saptandı. ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLMÜŞOlayla ilgili soruşturma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Han'ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım Meşe’nin Niğde’de oturduğu, eşinden ayrı ve boşanma aşamasında olduğunu belirledi. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren polis, Meşe’nin ziyarete geldiği kayınpederi Cuma Han ile olay günü akşam birlikte içki içtiklerini tespit etti. Meşe'nin pazar günü saat 23.00 sıralarında ise kayınpederinin evinin bulunduğu sokakta yarı çıplak halde bağırarak çevreyi rahatsız ettiği, ihbar üzerine de polis merkezine götürüldüğü saptandı. Sabah saatlerinde kendine geldikten sonra serbest kalan Meşe’nin, eve geldikten sonra da kayınpederini ölü olarak bulduğunu ihbar ettiği tespit edildi.Soruşturmayı derinleştiren polis, Meşe'yi gözaltına alarak sorguladı. Önce suçlamaları reddeden Meşe, ardından kayınpederiyle içki içerken tartıştıklarını, kavga ettiklerini ve ardından satırla saldırdığını itiraf etti. Olay sırasında evde olduğu anlaşılan B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. da gözaltına aldı.Polis, Meşe'nin kayınpederi Han'ı, yarı çıplak halde sokağa çıkıp çevreyi rahatsız etmeden önce öldürdüğü üzerinde dururken, sarhoş olduğu için muhafaza altına alınmak üzere polis merkezine götürüldüğünde ise cinayetle ilgili herhangi bir ihbar, itiraf veya bir bulguya rastlanılmadığı için sabah saatlerinde kendine geldikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Han'ın ölüm saatinin de yapılacak detaylı otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Gözaltına altına alınan Meşe ve 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Boşanma aşamasında dehşet: 2 ölü!
        Boşanma aşamasında dehşet: 2 ölü!
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Evlendi
        Evlendi
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Konya'da anaokulu öğrencilerine meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi...
        Konya'da anaokulu öğrencilerine meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi...
        Bakan Uraloğlu, Konya'da taşıyıcılar kooperatifi üyeleriyle buluştu:
        Bakan Uraloğlu, Konya'da taşıyıcılar kooperatifi üyeleriyle buluştu:
        Tarık Buğra Akşehir'de ölümünün 30. yılında anıldı
        Tarık Buğra Akşehir'de ölümünün 30. yılında anıldı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Okul servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
        Okul servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
        Konya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa verilen cezanın gerek...
        Konya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa verilen cezanın gerek...