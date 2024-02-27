Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 100 uyuşturucu hap buldu. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda da 4 bin 785 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.