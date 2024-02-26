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        Konya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Konya'da boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesinde, sanığın maktulü tasarlayarak öldürdüğünün anlaşıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:46
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        Konya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı
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        Konya'da boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesinde, sanığın maktulü tasarlayarak öldürdüğünün anlaşıldığı belirtildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan gerekçeli kararda, sanık Yılmaz Gürpe aksi yönde beyanlarda bulunsa da maktul Ebru Gürpe'nin, eşinin kendisini birden fazla kez aldatması üzerine olaydan iki hafta önce çocuklarını da yanına alarak amcasının yanına gittiği bildirildi.

        Sanığın maktulü, barışmayı kabul etmediği için öldürdüğü aktarılan kararda, "Kendisinden ayrılan ve aracı göndermesine, maktule ulaşmaya çalışmasına rağmen maktulün tekrar birleşmeye karşılık vermemesi üzerine Antalya'da silah temin ederek Konya'ya geldiği, olay tarihinde maktulün yerini tespit etmeye çalıştığı, takip edip karşılaştığında da herhangi bir şey söylemeden maktulün yanına giderek ateş ettiği tespitiyle, olayın tasarlayarak işlendiğinin kabulü gerektiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Kararda, sanığın olay günü 15.30'da araç kiralayıp maktulle karşılaştığı saat 19.00'a kadar maktulün olması muhtemel adreslerde araçla dolaştığının tespit edildiği de belirtildi.

        - Olay

        Yılmaz Gürpe, 4 Nisan 2023'te boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru Gürpe'yi Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde tabancayla öldürmüş, babasının evinde gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa hiçbir indirim uygulanmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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