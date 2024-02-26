Miras tartışmasında amcasını döverek öldürdü
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Murat Uyanık (28), mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştığı amcası Fevzi Uyanık'ı (64) döverek öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Beyşehir'in Gökçekuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Uyanık, aralarında daha önce miras nedeniyle husumet bulunan amcası Fevzi Uyanık'ın evine gitti. Uyanık, burada amcası ile mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştı. Murat Uyanık, tekme ve yumrukla amcasını darbederek olay yerinden kaçtı. Evden gelen sesler üzerine dışarı çıkan komşuları, Fevzi Uyanık'ı kanlar içerisinde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fevzi Uyanık, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Uyanık'ın cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Olayın ardından kaçan Murat Uyanık, saklandığı evinde gözaltına alındı. Uyanık, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Murat Uyanık (28), mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştığı amcası Fevzi Uyanık'ı (64) döverek öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Beyşehir'in Gökçekuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Uyanık, aralarında daha önce miras nedeniyle husumet bulunan amcası Fevzi Uyanık'ın evine gitti. Uyanık, burada amcası ile mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştı. Murat Uyanık, tekme ve yumrukla amcasını darbederek olay yerinden kaçtı. Evden gelen sesler üzerine dışarı çıkan komşuları, Fevzi Uyanık'ı kanlar içerisinde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fevzi Uyanık, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Uyanık'ın cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Olayın ardından kaçan Murat Uyanık, saklandığı evinde gözaltına alındı. Uyanık, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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