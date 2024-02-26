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        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Konya Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:18
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        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Konya Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Alaylar 2 Mahallesi Bilge Kaan Caddesi girişinde Adem Özel yönetimindeki 42 ATM 883 plakalı otomobil, Melih Soyluoğlu idaresindeki 42 AJA 155 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada Melih Soyluoğlu yaralandı.

        Yaralı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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