Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Konya Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alaylar 2 Mahallesi Bilge Kaan Caddesi girişinde Adem Özel yönetimindeki 42 ATM 883 plakalı otomobil, Melih Soyluoğlu idaresindeki 42 AJA 155 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada Melih Soyluoğlu yaralandı.
Yaralı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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