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        Konya'da anaokulu öğrencilerine meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi verildi

        Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul öncesi öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:43
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        Konya'da anaokulu öğrencilerine meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi verildi
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        Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul öncesi öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Trafik bilincini kazandırmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Kardelen Anaokulu öğrencilerine meslek tanıtımı yapılarak genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları, trafik işaretleri, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları konularında eğitim verildi bilgiler aktarıldı.

        Slayt ve uygulamalar eşliğinde bilgilendirilen öğrencilere ayrıca ekipler tarafından bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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