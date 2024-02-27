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        Hüyük'te karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı eğitim verildi

        Hüyük ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:03 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:23
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        Hüyük'te karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı eğitim verildi
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        Hüyük ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı eğitim verildi.

        Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kıreli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde karbonmonoksit zehirlenmeleri ile ilgili eğitim verildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık personelleri tarafından verilen eğitimde özellikle rüzgarlı havalarda meydana gelen soba zehirlenmelerine dikkat çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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