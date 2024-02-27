Konya'da yaşlı adamın öldürülmesine ilişkin damadı yakalandı

Gözaltına alınan damat Nazım M'nin, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve dün akşam saatlerinde kayınpederiyle görüşmek için Niğde'den Konya'ya geldiği öğrenildi.

Polis, Han'ın evde öldürülmüş halde bulunduğu ihbarını yapan kişinin, damadı Nazım M'nin olduğunu tespit etti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili ihbarı yapan damadı gözaltına alındı.

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